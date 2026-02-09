Ein Feuer in einem leerstehenden Wohnhaus beschäftigt am Wochenende über Stunden die Feuerwehr. Was ist bislang über die Ursache des Feuers bekannt?

Magdeburg - Nach dem Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus im Magdeburger Stadtteil Buckau sucht die Polizei weiter nach der Brandursache. Die Ermittlungen laufen weiter, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben machten die Polizei nicht. Zu Angaben vom Wochenende, dass laut Zeugen Unbekannte das Feuer verursacht haben sollen, äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Der Brand war in der Nacht zu Samstag ausgebrochen. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Morgen. Zeitweise waren rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf einen Wert im unteren bis mittleren siebenstelligen Bereich geschätzt. Das Gebäude ist laut Polizei einsturzgefährdet und nicht mehr zu benutzen.