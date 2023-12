Brand in leerer Lagerhalle in Berlin: 52 Kräfte im Einsatz

Berlin - In einer leerstehenden Lagerhalle in Berlin-Hellersdorf ist ein Brand ausgebrochen. 52 Feuerwehrleute seien im Einsatz, teilte ein Feuerwehrsprecher am Montagabend mit. Da das Gebäude einsturzgefährdet sei, könne die 1400 Quadratmeter große Halle nicht betreten werden. Die Lagerhalle stehe einzeln, so dass keine Gefahr für Anwohner ausgehe.