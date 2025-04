Bei Oranienburg überrascht in der Nacht ein Feuer mehrere Menschen mitten im Schlaf. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, doch die Brandursache wirft Rätsel auf.

Brand in Leegebruch - Familie rechtzeitig gerettet

Leegebruch - Zwei Wohnhäuser sind bei einem Brand im Landkreis Oberhavel schwer beschädigt worden. Ersten Angaben der Polizei zufolge war in den frühen Morgenstunden aus bisher unbekannten Gründen ein Haus in Leegebruch in Brand geraten. Das sich schnell ausbreitende Feuer griff auch auf ein angrenzendes Gebäude über.

Verletzt wurde nach aktuellen Informationen niemand. Die Feuerwehr evakuierte die beiden Reihenhäuser und hatte dabei auch eine Tür öffnen müssen, um eine Familie und ihren Hund rechtzeitig aus dem Gebäude zu holen, hieß es weiter.

Der Dachstuhl beider Häuser sei bei den Löschmaßnahmen entfernt worden. Sobald die Statik geprüft wurde, werde die Kriminaltechnik die Ursache des Brandes untersuchen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.