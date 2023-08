Berlin - Ein Lebensmittelgeschäft ist in Berlin-Neukölln vollständig ausgebrannt. Die Polizei gehe von Brandstiftung aus, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Demnach wurde die Feuerwehr am frühen Montagmorgen zu einem Vollbrand in dem Geschäft an der Sonnenallee alarmiert. Nach Angaben der Feuerwehr brannte eine Fläche von rund 150 Quadratmetern. Das Feuer war nach rund einer Stunde gelöscht. Insgesamt waren um die 45 Einsatzkräfte vor Ort.

Den Angaben zufolge bestand keine Gefahr, dass die Flammen auf die umstehenden Wohnhäuser übergreifen. Zudem wurde niemand verletzt. Ein Brandkommissariat soll im Laufe des Tages den Brandort untersuchen.