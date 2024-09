Leipzig - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Krostitz (Landkreis Nordsachsen) ist ein 84-Jähriger verletzt worden. Ein technisches Gerät in der Küche des Mannes habe den Brand ausgelöst, teilte die Polizei mit. Es wurden Ermittlungen aufgenommen. Zudem soll ein Brandexperte die genaue Ursache bestimmen. Der 84-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung ist durch den Brand unbewohnbar.