Belgern-Schildau - Ein Feuer im Kieswerk Liebersee in Belgern-Schildau (Landkreis Nordsachsen) hat laut Schätzungen der Polizei einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht. Bei Schweißarbeiten war am Donnerstag die Sortieranlage in Brand geraten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Für die Löscharbeiten wurden sämtliche Ortsfeuerwehren aus dem Bereich Torgau und Oschatz angefordert. Erst nach gut zwei Stunden war das Feuer gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.