Brand in Internat in Hennigsdorf: Ein Leichtverletzter

Hennigsdorf - Bei einem Brand in einem Internat in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) ist am Donnerstag ein Feuerwehrmann verletzt worden. Das Feuer war in der ersten Etage des Gebäudes ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Bewohner blieben hingegen unverletzt und kamen in eine Notunterkunft in Oranienburg.

Die in Flammen stehende erste Etage des Gebäudes ist nach Angaben des Sprechers nicht mehr bewohnbar. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.