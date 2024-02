Brand in Hochkeller in Neukölln: Stark verraucht

Berlin - In einem sogenannten Hochkeller eines Hochhauses in Berlin-Neukölln ist nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte, die zuerst vor Ort waren, hätten die Bekämpfung des Feuers eingeleitet und weitere Kollegen nachalarmiert, teilte die Berliner Feuerwehr am Sonntagnachmittag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Als Grund dafür wurde starke Verrauchung angegeben. Details zu dem Haus in der Aronsstraße nannte die Feuerwehr zunächst nicht. Nicht bekannt war zunächst auch, ob Bewohnerinnen und Bewohner möglicherweise in Gefahr sind.