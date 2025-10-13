In der High-Deck-Siedlung kommt es am frühen Morgen zu einem lauten Knall, kurz darauf brennt es. Zahlreiche Menschen werden verletzt.

Berlin - Die Zahl der Verletzten bei der mutmaßlichen Explosion in der Neuköllner High-Deck-Siedlung hat sich erhöht. Nach Angaben der Polizei wurden 46 Menschen verletzt, einer davon schwer. Der Bewohner der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss erlitt eine Kopfverletzung, wie ein Polizeisprecher sagte. Er ist außer Lebensgefahr. 13 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, darunter auch der am Kopf verletzte Mann.

Die Erdgeschosswohnung brannte komplett aus, wie Fotos vom Brandort zeigen. An der Hauswand des Gebäudes hat das Feuer deutliche Spuren hinterlassen.

Das Gebäude wurde laut Polizei evakuiert. Für die Betreuung der betroffenen Anwohner steht ein Kältebus bereit.