Brand in Haus in Nikolassee: Ein Mensch leicht verletzt

Berlin - In einem Haus in Berlin-Nikolassee ist am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Es brannte im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohngebäudes mit Ausbreitung auf das ausgebaute Dachgeschoss, wie die Feuerwehr per Twitter mitteilte. Ein Mensch sei über eine Drehleiter gerettet worden. Eine weitere Person, die sich selbst vor den Flammen gerettet habe, kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag mitteilte. Die Feuerwehr löschte das Feuer und verhinderte eine Ausbreitung auf den Rest des Gebäudes, hieß es. 80 Kräfte der Berliner Feuerwehr seien im Einsatz gewesen.