In einer etwa 750 Quadratmeter großen Halle einer Entsorgungsfirma in Königs Wusterhausen gab es einen Brand. Die Löscharbeiten waren schwierig - doch inzwischen ist die Großschadenslage aufgehoben.

Brand in Halle von Entsorgungsfirma gelöscht

Der Brand in einer Halle einer Entsorgungsfirma in Königs Wusterhausen ist gelöscht.

Königs Wusterhausen - Die Feuerwehr hat den Großbrand einer Halle einer Entsorgungsfirma in Königs Wusterhausen gelöscht. Die Einsatzkräfte seien aktuell nur noch mit einzelnen Glutnestern beschäftigt, sagte die Feuerwehr gegen 3.00 Uhr am Donnerstag. Seit 2.00 Uhr ist die Großschadenslage demnach aufgehoben.

Das Feuer in dem etwa 750 Quadratmeter großen Gebäude auf dem Gelände des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree war am Mittwoch in den Mittagsstunden ausgebrochen. Rund 150 Feuerwehrleute halfen, den Brand zu bekämpfen. Das hatte sich nach Angaben der Feuerwehr schwierig gestaltet, weil die Einsatzkräfte die Halle und angrenzende Gebäude wegen Einsturzgefahr nicht betreten konnten.

Die Brandursache war zunächst unklar. Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt.