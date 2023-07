Brand in Halle (Saale) auf Betriebsgelände der DB

Halle (Saale) - Auf dem Betriebsgelände der Deutschen Bahn in Halle (Saale) hat ein leerstehendes Bürogebäude gebrannt. Die Feuerwehr gelang es am Mittwoch das Feuer an der Karl-von-Thielen-Straße zu löschen, wie die Polizei mitteilte. Die Brandbekämpfung sei aber noch nicht abgeschlossen. Die Ursache und der Schaden waren den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Beamten haben Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zum Mittwoch hatte in Halle (Saale) nach Polizeiangaben auch ein Auto gebrannt. Drei weitere Fahrzeuge seien dabei in der Karl-Liebknecht-Straße beschädigt worden. Menschen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro. Die Polizei ermittelt.