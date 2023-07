Brand in geschlossener Musik-Bar in Hannover

Hannover - In einer Musik-Bar in der Innenstadt von Hannover ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Da die Bar zu diesem Zeitpunkt schon geschlossen war und keine Mitarbeiter oder Gäste mehr im Inneren waren, wurde niemand verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Demnach habe das Erdgeschoss des Clubs beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Vollbrand gestanden.

Fensterscheiben, auch aus anderen Stockwerken, gingen durch das Feuer zu Bruch. Außerdem gab es eine starke Rauchentwicklung. Ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Teile des Gebäudes sowie Nachbarhäuser konnte verhindert werden. Zur Schadenhöhe konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen. Auch warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar.