Twist - In der Nacht zu Mittwoch hat es in einer Flüchtlingsunterkunft im Emsland gebrannt. Das Feuer brach den Angaben nach in einem Carport neben dem Haus in Twist an der Grenze zu den Niederlanden aus, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Verletzte gab es den Angaben nach keine.

Die Flammen seien später auf den Dachstuhl übergesprungen. Die Beamten schätzten den Schaden auf bis zu 150.000 Euro. Wie es zu dem Feuer kam, war am Mittwochmorgen zunächst völlig unklar.