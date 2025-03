Brand in Entsorgungsbetrieb in Neerstedt gelöscht

Neerstedt - Ein Brand in einem Entsorgungsbetrieb in Neerstedt (Landkreis Oldenburg) hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Nach Angaben der Kreisfeuerwehr Oldenburg waren rund 120 Kräfte beteiligt. Eine Lagerhalle habe in Vollbrand gestanden. Das Feuer konnte demnach schnell unter Kontrolle gebracht werden, der Einsatz zog sich dennoch bis in die Nacht. Als herausfordernd habe sich das Ablöschen des brennenden Papiers und Unrates gestaltet. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.