Brand in ehemaligem Dönerimbiss in Dresden

Dresden - Ein ehemaliger Dönerimbiss hat im Dresdner Stadtteil Prohlis gebrannt. Wie die Polizei am mitteilte, brach das Feuer am Donnerstagmorgen aus noch unbekannter Ursache in der Gamigstraße aus. Dabei wurde niemand verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist den Angaben zufolge noch unklar. Im Laufe des Tages soll ein Brandermittler den Ort untersuchen.