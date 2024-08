In einer Synagoge in Dresden ist ein Feuer ausgebrochen. (Archivbild)

Dresden - Nach einem Feuer in einer Synagoge in Dresden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache ist noch unklar und es werde in alle Richtungen ermittelt, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Das Feuer war in einem Büro ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.