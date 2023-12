Brand in Chemnitzer Mehrfamilienhaus: Zwei Verletzte

Ein Fahrzeug der Feuerwehr steht mit eingeschaltetem Blaulicht an einem Einsatzort.

Chemnitz - Bei einem Brand in einer Wohnung eines Chemnitzer Mehrfamilienhauses sind zwei Bewohnerinnen verletzt worden. Die beiden Frauen im Alter von 87 und 88 Jahren wurden aufgrund eines Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Aus bislang ungeklärter Ursache war das Feuer am Montagabend im vierten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehr evakuierte das Wohnhaus und löschte den Brand. In der Brandwohnung selbst befanden sich bei Eintreffen der Rettungskräfte keine Menschen. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar.