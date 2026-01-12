Mitarbeiter sehen Rauch aufsteigen und handeln sofort: Der Brand ist schnell unter Kontrolle, der Betrieb der LEAG kaum beeinträchtigt.

Ein Förderband in der Arbeitskette des Tagebaus löst einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. (Archivbild)

Boxberg/O.L. - Im Tagebau Nochten (Landkreis Görlitz) ist am Morgen ein Brand ausgebrochen. Den Angaben der Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) zufolge brannte ein Förderband aus Gummi. Mit diesem werde üblicherweise Erde zu einem Absetzer transportiert, hieß es.

Zwei Mitarbeiter hatten die Flammen bemerkt und waren bei einem ersten Löschversuch leicht verletzt worden. Danach übernahmen die betriebseigene Feuerwehr sowie freiwillige Feuerwehren der Umgebung die Brandbekämpfung. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, wie eine Sprecherin der LEAG mitteilte.

Der Vorfall wurde wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst. Die Kohleförderung sowie die Stromeinspeisung seien jedoch nicht beeinträchtigt worden.