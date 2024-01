Leipzig - Ein Brand hat am Sonntag das Produktionsgebäude des früheren Volkseigenen Betriebes Sachsenpelz in Naunhof (Landkreis Leipzig) zerstört. Wie der Kreisfeuerwehrverband des Landkreises am Sonntag auf Anfrage mitteilte, dauerten die Löscharbeiten am Nachmittag noch an. Feuerwehrsprecher Mike Köhler schloss Brandstiftung nicht aus. Personen seien nicht verletzt worden.

Die Feuerwehren Naunhof und Ammelshain waren am Morgen zu dem Einsatz gerufen worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Dachstuhl der ehemaligen Produktionsstätte. Später habe sich das Feuer auf das gesamte, leerstehende Gebäude ausgebreitet. Anwohner wurden auch via Warn-App aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der Rauch sei kilometerweit sichtbar gewesen, hieß es.