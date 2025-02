Berlin - Bei einem Brand im ehemaligen Internationalen Congress Centrum (ICC) hat die Feuerwehr die Leiche einer Frau gefunden. Das Feuer war am Morgen in einem Aufzugschacht ausgebrochen, wie Polizei und Feuerwehr mitteilten. Die tote Frau wurde demnach im Anschluss an die Löscharbeiten in einer der Aufzugkabinen gefunden und geborgen.

Wer die Frau war und ob sie im Zuge des Brandes oder bereits davor zu Tode kam, war zunächst offen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauerten an, hieß es am Abend. Sie würden vom Brandkommissariat sowie der Vermisstenstelle des Landeskriminalamts geführt.

Unrat im Aufzugschacht brennt

Zunächst war es nach Angaben eines Feuerwehrsprechers nicht leicht, das Feuer in dem großen, verwinkelten Gebäude zu lokalisieren. „Es brannte letztlich Unrat in einem Aufzugschacht“, sagte der Sprecher. Das Gebäude sei zeitweise stark verraucht gewesen. Der Rauch war jedoch zügig wieder abgezogen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben in der Spitze mit mehr als 80 Einsatzkräften vor Ort.

Das ICC wurde 1979 eröffnet und prägte den Westteil Berlins über Jahrzehnte als internationale Messe- und Kongressstadt. 2014 wurde es stillgelegt, seit 2019 steht es unter Denkmalschutz.

Nach Angaben des Feuerwehrsprechers ist das Parkhaus dort derzeit wegen der Fachmesse Fruit Logistica geöffnet und zugänglich.