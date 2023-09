Stadthagen - Ein Heckenbrand hat in Stadthagen (Kreis Schaumburg) am Samstag auf einen Lastwagen übergriffen, der vollständig ausgebrannt ist. Das Fahrzeug habe sich zwischen zwei Häusern befunden, sagte Ortsbrandmeister Timo Pflugradt von der Feuerwehr am Abend. An beiden Häusern gebe es Schäden, unter anderem seien Fassaden geschmolzen und Fenster gesprungen. Verletzte gab es den Angaben zufolge nicht. 60 Feuerwehrleute von vier Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst seien im Einsatz gewesen.