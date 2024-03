Gardelegen - Bei dem Brand einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) ist ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache zum Vollbrand der Halle. Die darin abgestellten Fahrzeuge sowie die verbaute Technik wurden durch das Feuer stark beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.