Deckbergen - Bei einem Brand in einem Strohlager eines Putenmastbetriebs ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von rund 300.000 Euro entstanden. Zu dem Brand kam es am Mittwochabend in Deckbergen im Landkreis Schaumburg, Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt, hieß es am Donnerstag von der Polizei.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fing ein landwirtschaftliches Gerät aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Der Brand griff dann auf das Strohlager über. Zwölf Ziegen konnten rechtzeitig aus dem Strohlager gerettet werden. Die Feuerwehr belüftete außerdem einen Putenstall mit rund 200 Tieren, in den Rauch zog.