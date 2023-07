Mücheln - Einer der bislang größten Brände der vergangenen Tage bei Mücheln im Saalekreis beschäftigt einen Tag nach Ausbruch weiterhin die Feuerwehr. Durch den Wind würden auf der 220 Hektar großen Brandfläche immer wieder Glutnester freigelegt, das Feuer flamme immer wieder auf, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Dabei komme es immer wieder auch zu Rauchentwicklungen. Zuerst hatte der „Mitteldeutsche Rundfunk“ berichtet.

Das am Samstag ausgebrochene Feuer hat den Angaben zufolge mehrere Felder - darunter Raps und Weizen - zerstört. Eine Hochspannungsleitung, die über die Brandstelle verläuft, musste den Angaben zufolge kurzzeitig aus Sicherheitsgründen abgestellt werden.

Auch in anderen Regionen Sachsen-Anhalts hatte es am Wochenende auf Feldern gebrannt. So waren unter anderem nahe Möckern im Landkreis Jerichower Land 141 Kräfte im Einsatz, um einen zwischen 80 und 120 Hektar großen Brand zu löschen. Zwischen Rödgen und Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hatte das Feuer auf 150 bis 200 Hektar übergegriffen, wie es hieß.