Grimma - 150 Feuerwehrkräfte sind wegen eines Brandes bei Grimma im Einsatz gewesen. Am Montagabend sei eine Scheune aus bislang unbekannten Gründen in Brand geraten, teilte eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach griff das Feuer auf das benachbarte Wohnhaus über. Es wurde niemand verletzt. Die Einwohner des Hauses im Ortsteil Motterwitz wurden von den Einsatzkräften evakuiert.

Den Angaben zufolge waren die Löscharbeiten schwierig, da es aufgrund des Windes einen starken Funkenflug gab. Der Schaden wird laut Polizei auf 600.000 Euro geschätzt.