Dessau-Roßlau - Der Brand in einer Halle auf einem ehemaligen Betriebsgelände in Dessau-Roßlau ist gelöscht. Bereits am Vormittag war keine Rauchentwicklung mehr festzustellen, sodass die bisherigen Warnungen an die Bevölkerung aufgehoben wurden, sagte ein Polizeisprecher. Niemand wurde dabei verletzt.

Die Ursache des Vollbrands in der Nähe der Magdeburger Straße war zunächst unklar. Die Ermittlungen wurden eingeleitet, und kommende Woche sollen Gutachter den Brandort betreten können, teilte die Polizei mit.

Am Morgen hatte das größere Gebäude in Flammen gestanden. Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Polizei Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und das Gebiet nach Möglichkeit zu meiden.