Auf dem Gelände der Magdeburger Verkehrsbetriebe brennt es am Freitag. Die Feuerwehr rückt mit 30 Einsatzkräften aus.

Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Magdeburg - Bei einem Brand im Betriebshof der Magdeburger Verkehrsbetriebe ist ein Sachschaden von schätzungsweise 100.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Feuerwehr war am Freitagnachmittag ein Aufenthaltsraum in einem alten Anbau einer Reparaturhalle für Straßenbahnen in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit 30 Einsatzkräften ausrückte, habe die Flammen zügig unter Kontrolle bringen können. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.