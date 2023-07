Brand auf Mülldeponie in Erfurt

Erfurt - Auf der Mülldeponie Schwerborn in Erfurt ist ein Feuer ausgebrochen. Ein Baggerfahrer hatte den Brand am Montag bemerkt, sagte ein Sprecher der Polizei in Erfurt. Die Feuerwehr sei vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Das genaue Ausmaß des Brandes und wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.