In den Abendstunden brennen auf dem Gelände einer Verpackungsfirma in Elsfleth mehrere Papierballen. Schnell entsteht eine dichte Rauchwolke.

Brand auf Firmengelände in Elsfleth

Fast 100 Feuerwehrleute löschen einen Brand in einer Firma in Elsfleth. (Symbolbild)

Elsfleth - Bei einem Brand auf einem Firmengelände in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch ist eine große Rauchwolke entstanden. Anwohner wurden in der Nacht gewarnt und aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das Feuer war demnach aus unbekannten Gründen auf dem Außenbereich eines Verpackungsherstellers ausgebrochen, auf dem Papierrollen und andere Materialien lagerten.

Das Feuer habe sich auf einer Fläche von rund 2.500 Quadratmetern ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Fast 100 Feuerwehrleute waren rund sieben Stunden bis zum frühen Morgen im Einsatz. Verletzt wurde niemand und die umstehenden Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar.