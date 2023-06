Kirchdorf - Ein Brand auf einem Erdbeerfeld im Landkreis Diepholz hat einen geschätzten Schaden von 70.000 Euro verursacht. Auf 1,5 Hektar Fläche seien Erdbeerpflanzen vernichtet worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das Feuer war am Montagnachmittag in Kirchdorf ausgebrochen, als das Stroh zwischen den Erdbeerreihen entflammte. Erntehelfer bemerkten die Flammen und retteten einen Kühltransporter vom Feld. Einsatzkräfte von zwei freiwilligen Feuerwehren löschten das Feuer. Die Ermittlungen gingen unter anderem der Frage nach, ob der erhitzte Kühltransporter als Brandursache in Frage komme.