Chemnitz - Auf dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt ist in der Nacht zum Samstag eine hölzerne Verkaufshütte in Brand geraten. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer durch einen technischen Defekt an der Deckenlampe im Inneren der Hütte entstanden. Die Feuerwehr habe den Brand zügig löschen können. Die Höhe des Sachschadens war zunächst noch unklar.