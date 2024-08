Radeberg - Auf einem Bauernhof im Radeberger Ortsteil Großerkmannsdorf ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Ein Stall, in dem auch Stroh und Heu gelagert wurde, stand in Flammen, wie die Polizei Görlitz am Montagmorgen mitteilte. Feuerwehrleute seien am Morgen weiter vor Ort mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, die nach einem Brand anfallen. Noch ist laut Polizei unklar, was das Feuer ausgelöst haben könnte.