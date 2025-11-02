In einer Gemeinschaftsschule südöstlich von Hamburg in Geesthacht brennt es. Die Bevölkerung wird aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Geesthacht - An einer Gemeinschaftsschule in Geesthacht südöstlich von Hamburg ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr sei am Morgen aufgrund starker Rauchentwicklung und mehrerer Explosionen zu dem Gebäude alarmiert worden, teilte ein Sprecher mit. Nach ersten Informationen steht der Chemie- und Physiktrakt der Schule in Flammen. Die Feuerwehr ist den Angaben zufolge mit etwa 140 Kräften im Einsatz. Die Brandursache sei noch unklar.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung ist eine Warnung an die Bevölkerung ausgelöst worden. Menschen in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurden dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Klimaanlagen abzuschalten.