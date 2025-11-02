In einer Gemeinschaftsschule südöstlich von Hamburg in Geesthacht brennt es im Physik- und Chemietrakt. Ersten Schätzungen zufolge ist der Sachschaden sechsstellig.

Geesthacht - Bei einem Brand im Physik- und Chemietrakt einer Gemeinschaftsschule in Geesthacht südöstlich von Hamburg ist ein Sachschaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Dies sei jedoch nur eine erste Schätzung, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Der Betrag könne noch weiter steigen.

Explosionen im Gebäude

Die Feuerwehr wurde aufgrund starker Rauchentwicklung und mehrerer Explosionen am Morgen zu der Schule alarmiert, wie ein Sprecher mitteilte. Das Hauptfeuer sei mittlerweile gelöscht. Derzeit würden die Einsatzkräfte noch vereinzelte Brandnester im Dach der Schule bekämpfen.

Das Ausbreiten der Flammen auf weitere Teile des Gebäudes konnte verhindert werden. Zur Brandursache kann noch keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Warnung der Bevölkerung

Aufgrund der starken Rauchentwicklung war eine Warnung an die Bevölkerung ausgelöst worden. Menschen in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) wurden dazu aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen sowie Klimaanlagen abzuschalten. Die Meldung wurde mittlerweile aufgehoben.