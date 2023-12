Erfurt - Thüringens bisher umsatzstärkster Industriebereich schwächelt. Die Nachfrageprobleme, aber auch Standortkosten und Bürokratie in Deutschland hinterließen Spuren bei den Automobil- und Zulieferunternehmen im Freistaat, erklärte der Geschäftsführer des Branchennetzwerks automotive thüringen (at), Rico Chmelik, am Freitag in Erfurt. Zunehmend würden vor allem die Automobilzulieferer auf die Suche nach Produktionsstandorten im Ausland gehen.

Die Ergebnisse einer Umfrage des Branchennetzwerks unter 235 Unternehmen seien alarmierend, so Chmelik. Unsicherheit und Investitionszurückhaltung würden zunehmen. Dafür sorge auch die fehlende Planungssicherheit durch fehlende Fachkräfte sowie den von der Bundesregierung angekündigten Wegfall der Strompreisbremse.