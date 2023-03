Bramsche - Mit einer überkonfessionellen Trauerfeier sollen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bramsche am Samstag (19.00 Uhr) Gelegenheit bekommen, von den beiden jungen Gewaltopfern Abschied zu nehmen. Die Veranstaltung in der evangelischen St.-Martin-Kirche wird von der Stadt Bramsche gemeinsam mit den Kirchengemeinden veranstaltet. Zu Beginn der Gedenkveranstaltung soll es eine Schweigeminute geben. Auch ein Kondolenzbuch soll ausgelegt werden, in dem jeder seine Anteilnahme oder Beileidsbekundungen zum Ausdruck bringen kann.

In der 30.000-Einwohnerstadt bei Osnabrück sind jüngst erst ein 16-Jähriger und ein paar Tage später eine 19-Jährige Opfer von Gewalttaten geworden.