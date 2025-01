Am 17. Saison-Spieltag bleibt der deutsche Rekordmeister zum 13. Mal in einem Bundesligaspiel ohne Satzverlust. Gegner VC Olympia Berlin wehrt sich vergeblich.

Berlin - Die Berlin Volleys haben ihre Pflichtaufgabe in der Volleyball-Bundesliga erfolgreich, aber glanzlos erledigt. Das kleine Derby beim Tabellenschlusslicht VC Olympia Berlin gewann der deutsche Meister und Pokalsieger am Mittwoch mit 3:0 (25:20, 25:17, 25:22). Doch in dem von Trainer Joel Banks aufgebotenen B-Team war den Akteuren in vielen Situationen der Mangel an Spielpraxis deutlich anzumerken.

Mit dem Sieg gegen die Nachwuchsmannschaft vom Volleyball-Bundesstützpunkt Berlin bleiben die BR Volleys in der Liga weiter ungeschlagen. Sie bauten ihre Tabellenführung gegenüber Verfolger SVG Lüneburg auf acht Punkte aus.

Der deutsche Rekordmeister hatte gegen den VCO Probleme, ins Spiel zu finden. Erst Mitte des ersten Satzes gelang es Zuspieler Djifa Amedegnato die Angreifer so in Szene setzen, dass sie auch Wirkung erzielten. Am Ende war Daniel Malescha, der den US-Amerikaner Jake Hanes auf der Diagonalposition vertrat, mit 16 Punkten der erfolgreichste Angreifer beim Sieger. Wenig überzeugend war hingegen der Auftritt seines Teamkollegen Jan Fornal.

Im dritten Satz ließen die Volleys nach einer 14:6-Führung die Zügel schleifen. Der wacker kämpfende Gegner näherte sich bis auf zwei Punkte an (24:22), ehe Malescha mit dem 25. Punkt das Match beendete.