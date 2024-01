Berlin - Die Berlin Volleys haben in der Champions League die Tür zum Viertelfinale weit aufgestoßen. Das Qualifikations-Hinspiel für die Runde der letzten acht Mannschaften gegen den französischen Titelträger Tours VB gewann der deutsche Volleyball-Meister am Mittwoch daheim nach guter Leistung mit 3:1 (25:17, 20:25, 25:13, 25:22). Das Rückspiel findet am 8. Februar in Tours statt. Wer sich durchsetzt, trifft im Viertelfinale auf Itas Trentino, den Tabellenführer in Italiens Serie A.

Vor 4387 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war Mannschaftskapitän Ruben Schott der herausragende Akteur beim Sieger. Er verwandelte am Ende auch den zweiten Matchball für sein Team.

Der erste Satz verlief bis zum 15:15 noch ausgeglichen. Dann aber setzten sich die Volleys nicht zuletzt dank ihrer guten Blockabwehr ab. Marek Sotola holte den Punkt zum 18:15, Nehemiah Mote ließ ein Ass zum 19:15 folgen. Diese Führung gab den Gastgebern die Sicherheit, um diesen Durchgang dann klar für sich zu entscheiden.

Auch den verlorenen zweiten Spielabschnitt steckte der Bundesliga-Tabellenführer gut weg. Eine Aufschlagserie von Schott brachte die Mannschaft zu Beginn des dritten Satzes beim 8:2 schnell wieder auf Kurs. Die Berliner dominierten die Partie in dieser Phase nach Belieben. Im letzten Durchgang mühte sich Tours noch einmal um die Wende, lag lange nur mit einem Break zurück. Doch ein Punkt von Nehemiah Mote zum 21:18 stellte endgültig die Weichen zugunsten der Berliner.