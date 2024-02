In der Champions League treffen die Volleys auf das Weltklasseteam von Trentino. Verstecken will sich der deutsche Meister nicht.

Berlin - Die Aufgabe der Berlin Volleys im Viertelfinale der Volleyball-Champions-League ist gewaltig. „Wir treffen auf die gegenwärtig wohl beste Mannschaft in Europa“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand vor dem Hinspiel gegen Italiens Meister Itas Trentino am Mittwoch (19.30 Uhr) in der Max-Schmeling-Halle. Von einem „aufregenden Los“ spricht Volleys-Trainer Joel Banks. Zuspieler Johannes Tille verkündet selbstbewusst: „Wir wissen, was wir können, und brauchen uns nicht zu verstecken.“

Acht Tage später, am 29. Februar, steigt das Rückspiel in Trient. Wer sich dann durchsetzt, bekommt es im Halbfinale mit dem Sieger aus der Partie Halkbank Ankara gegen CL Civitanova zu tun.

Gegen ein Weltklasseteam wie Trentino anzutreten, betrachten die BR Volleys als eine Art Bonusspiel in der Königsklasse. „Mit dem Einzug ins Viertelfinale aus unserer schweren Gruppe heraus haben wir eigentlich schon das Maximum erreicht, was in dieser Saison für uns möglich ist“, sagt Niroomand.

Trainer Banks weiß um die Qualitäten des kommenden Gegners. „Auf höchstem Niveau legt Trentino eine unheimliche Konstanz an den Tag. Sie spielen sehr ausbalanciert, ihnen passieren nur wenig Eigenfehler“, urteilt der 48-jährige Engländer. Ihn hat aber längst auch der Ehrgeiz gepackt. Banks sagt: „Wir wissen, was da auf uns zukommt. Wenn du in der Champions League weit kommen willst, musst du früher oder später auch gegen italienische Mannschaften bestehen.“

Bereits 2021 und 2022 trafen die BR Volleys im Champions-League-Viertelfinale auf Trentino. Dreimal siegten die Italiener, aber zuletzt am 16. März 2022 verbuchten die Berliner nach 2:0-Satzführung einen 3:2-Achtungserfolg.