Libero Satoshi Tsuiki nimmt einen Ball an.

Berlin - Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys beklagt zehn Tage vor dem Saisonstart in der Volleyball-Bundesliga zwei langfristige Verletzungen von Spielern. Libero Satoshi Tsuiki hat sich einen Muskelbündelriss in der Hüfte zugezogen und fällt wochenlang aus. Noch schlimmer erwischt hat es Neuzugang Jiri Hänninen. Der Finne kam von der Nationalmannschaft mit einer schweren Handgelenksverletzung zurück und bestand den Medizincheck bei den BR Volleys nicht. Sein Vertrag mit dem Hauptstadtclub wurde daraufhin in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst.'

Der Japaner Tsuiki hatte seine Verletzung am vergangenen Wochenende bei einer Abwehraktion im Spiel der Volleys gegen Belchatow (3:1) beim Turnier im polnischen Zalasewo erlitten. Erst bei einer Untersuchung in Berlin stellte sich die Schwere der Verletzung heraus.

Zum Saisonstart wird den Volleys auch US-Nationalspieler Cody Kessel wegen einer Knieverletzung fehlen. Die Mannschaft des neuen Trainers Joel Banks ist am Wochenende erstmals beim dreitägigen Turnier um den Supercup in Hildesheim ernsthaft gefordert. Sie geht dort als Titelverteidiger an den Start.