Auch am 16. Bundesliga-Spieltag hält sich der deutsche Meister schadlos. Er gewinnt den Volleyball-Klassiker beim VfB Friedrichshafen trotz anfänglicher Probleme.

BR Volleys holen auch am Bodensee drei Punkte

Zweiter Sieg für die Volleys in rund 48 Stunden.

Friedrichshafen - Nur 48 Stunden nach dem glanzvollen Champions-League-Auftritt bei ACH Volley Ljubljana (3:0) haben die Berlin Volleys auch das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga beim VfB Friedrichshafen gewonnen. Der deutsche Meister und Pokalsieger setzte sich am Samstag am Bodensee verdient mit 3:1 (20:25, 25:18, 25:19, 26:24) durch und bleibt ungeschlagen Spitzenreiter. Für Gegner Friedrichshafen war es die erste Heimniederlage in dieser Saison.

Im ersten Satz fiel die Vorentscheidung früh, als sich die Berliner nach einer 6:4-Führung eine 1:7-Punkte-Serie leisteten. Mit stabiler Abwehrarbeit hielt der VfB den Gegner fortan auf Distanz. Bei den Gästen ließ zudem Jake Hanes die von ihm gewohnte Treffsicherheit vermissen.

Doch der 0:1-Satzrückstand schien die BR Volleys eher zu beflügeln. Mit einer Steigerung der gesamten Mannschaft in allen Elementen fand auch Diagonalangreifer Hanes seine Form. Zuspieler Johannes Tille führte klug Regie, Kyle Dagostino überzeugte als Libero. Friedrichshafen reagierte auf den Druck des Kontrahenten verunsichert.

Der vierte Durchgang wurde noch einmal zum Krimi. Bei 24:20 konnten die Berliner vier Matchbälle nicht nutzen und mussten in die Satzverlängerung. Dort führte ein Annahmefehler des VfB nach einem Aufschlag von Volleys-Mittelblocker Florian Krage zur Entscheidung.