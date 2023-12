Berlin - Ihre eigenen, bescheidenen Erwartungen hatten die Berlin Volleys weit übertroffen. „Die Diskrepanz zwischen Prognose und Ergebnis war selten größer“, kommentierte Geschäftsführer Kaweh Niroomand gut gelaunt den eindrucksvollen 3:0 (25:22, 25:23, 25:22)-Heimsieg des deutschen Volleyball-Meisters gegen Halkbank Ankara in der Gruppenphase der Champions League am Mittwoch. „Wir haben einen Riesenschritt in Richtung K.o.-Runde gemacht“, jubelte Außenangreifer Timothee Carle.

Viel Zeit bleibt nicht, um den Triumph gegen den mit Weltklassespielern besetzten türkischen Vizemeister auszukosten. Am Samstag (19.30 Uhr) sind die Berliner in der Bundesliga bei der SVG Lüneburg gefordert. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter. Gegen die Niedersachsen haben die Volleys von bisher zwölf Auswärtspartien in der Liga nur sechs gewinnen können.

Der Sieg gegen Ankara soll jetzt jedoch positiv nachwirken. „Unsere Mannschaft hat etwas ganz Großes geleistet“, meint Niroomand. Von einer „großartigen Teamleistung“ sprach der Franzose Carle, der mit einigen mitreißenden Aktionen erheblichen Anteil am Erfolg hatte.

In ihrer Vierergruppe der Champions League bleiben die BR Volleys nach vier von sechs Spieltagen mit nunmehr sieben Punkten Dritter. Sie haben aber alle Chancen, sich in den restlichen beiden Partien bei Benfica Lissabon (10. Januar) und gegen GSD Piacenza daheim (17. Januar) das Weiterkommen zu sichern. “Der Heimsieg gegen Ankara hat unsere Position in der Gruppe enorm verbessert“, beurteilt Niroomand die Lage.