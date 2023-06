Berlin - Titelverteidiger Berlin Volleys empfängt zum Saisonstart in der Volleyball-Bundesliga am 27. Oktober die Grizzlys Giesen in der Max-Schmeling-Halle. Der Brandenburger Rivale Netzhoppers KW-Bestensee tritt zeitgleich bei der SVG Lüneburg an. Bereits am 7. Oktober startet der SC Potsdam, Vizemeister bei den Frauen, mit einem Auswärtsspiel beim diesjährigen Hauptrunden-Fünften Dresdner SC in die Saison. Den Spielplan veröffentlichte die Volleyball-Bundesliga (VBL) am Freitag.

In der Männer-Bundesliga gehen diesmal zwölf Mannschaften ins Rennen, darunter die vier Neulinge ASV Dachau, VC Bitterfeld-Wolfen, Baden Volleys Karlsruhe und FT 1844 Freiburg. Bereits am zweiten Spieltag am 31. Oktober (Dienstag) kommt es in Bestensee zum Berlin-Brandenburg-Derby zwischen den Netzhoppers und den BR Volleys. Am 10. November treffen dann erstmals in einer Neuauflage des diesjährigen Play-Off-Meisterschaftsfinales der VfB Friedrichshafen und der Hauptstadtclub aufeinander.

In der auf zehn Mannschaften verkleinerten Frauen-Bundesliga erwartet der SC Potsdam mit einer nahezu neu formierten Mannschaft den amtierenden Champion MTV Stuttgart zur Revanche für das verlorene Meisterschaftsfinale erstmals am 8. Dezember (Freitag) in der MBS-Arena.