Berlin - Vom ersten Tabellenplatz sind die Berlin Volleys an den letzten beiden Zwischenrunden-Spieltagen der Volleyball-Bundesliga nicht mehr zu verdrängen. Das könnte die Mannschaft dazu verführen, sowohl das Heimspiel am Sonntag (15.00) gegen den unmittelbaren Verfolger SVG Lüneburg als auch eine Woche später die letzte Partie vor den Play-offs beim VfB Friedrichshafen auf die leichte Schulter zu nehmen.

„Sicher haben diese beiden Spiele für uns sportlich keine Bedeutung mehr“, sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand, um gleich mahnend hinzuzufügen: „Aber das sind wichtige Spiele auf höchstem Niveau. Wir müssen sie mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen.“

Inzwischen haben die BR Volleys seit Saisonbeginn im Oktober 35 Pflichtspiele absolviert. Zuletzt waren sie am Mittwoch in der Champions League gegen SSM Perugia gefordert (1:3). „Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, den einen oder anderen Spieler mal zu schonen. Bei uns haben ja in den letzten Wochen sechs, sieben Leute fast durchgespielt“, meinte Niroomand.

Mit einer beeindruckenden Leistung hatte sich gegen Perugia vor allem Außenangreifer Cody Kessel für mehr Einsatzzeit empfohlen. Der US-Amerikaner versteht es auf beeindruckende Weise, in den Spielen allein mit seinem Temperament auch die Nebenleute zu besseren Leistungen anzuspornen. Nicht ausgeschlossen, dass er gegen seinen Ex-Club Lüneburg von Beginn an zum Einsatz kommt.

Im Zwischenrunden-Hinspiel in Lüneburg präsentierten sich die BR Volleys vor vier Wochen in ganz schwacher Verfassung und unterlagen verdient mit 0:3. Doch von Revanchegelüsten will Niroomand vor dem erneuten Aufeinandertreffen beider Teams nichts wissen. „Die Sache ist abgehakt, da denkt jetzt keiner mehr dran“, sagte er.