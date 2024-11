Berlin - Für die Berlin Volleys hat die kommende Aufgabe einen hohen Stellenwert. „Das ist definitiv unser bisher wichtigstes Spiel in dieser Saison“, sagt Trainer Joel Banks vor dem Achtelfinale im deutschen Volleyball-Pokal gegen die Volleys Herrsching am Mittwoch (19.00 Uhr). „Unsere bislang sehr erfolgreichen Auftritte kannst du aus dem Fenster werfen, wenn das schiefgeht“, sagt der 49-jährige Engländer.

Das Spiel ist die Neuauflage des diesjährigen Pokalfinales. Am 3. März kürten sich die Berliner vor fast 11.000 Zuschauern in Mannheim gegen Herrsching mit einem 3:0-Erfolg zum siebenten Mal in der Vereinsgeschichte zum Pokalsieger. Auch diesmal gelten die BR Volleys als Favorit. Sie sind in der Bundesliga ungeschlagen Tabellenführer, haben ihr Punktspiel gegen das Team vom Ammersee vor rund fünf Wochen auswärts 3:0 gewonnen und können zudem auf den Heimvorteil bauen.

Dennoch mahnt Banks zur Vorsicht. „Wir treffen jetzt auf eine andere Herrschinger Mannschaft“, sagt er. Der Grund für seine Einschätzung: „Bei denen sind inzwischen zwei Mittelblocker wieder fit, die beide eine hohe Qualität haben.“

Viel wird davon abhängen, ob die BR Volleys im Aufschlag erneut so überzeugen können wie am Samstag beim 3:0-Sieg im Bundesliga-Derby bei den Netzhoppers KW. Da wuchteten die Berliner dem Gegner in drei Sätzen elf Asse ins Feld. „Wir legen im Training aktuell viel Wert auf den Aufschlag. Wir werden das brauchen“, sagt Berlins Angreifer Moritz Reichert.