Hildesheim - Titelverteidiger BR Volleys ist ins Viertelfinale des DVV-Pokals eingezogen. Der deutsche Rekordmeister gewann beim Viertligisten TSV Herrsching II deutlich mit 3:0 (25:18, 25:16, 25:15). Trainer Joel Banks konnte seiner zweiten Garde viel Spielzeit geben. In Abwesenheit vom erkrankten Zuspieler Fedor Ivanov kam Nachwuchstalent Arthur Wehner zum Zug. Daniel Malescha gelangen 21 Punkte und sieben Asse.

Die Runde der besten Acht findet am 25. und 26. November statt. Der Gegner der Volleys wird am Sonntag ausgelost. Am kommenden Mittwoch (19.30 Uhr/Dyn) empfängt der deutsche Meister den Rivalen SVG Lüneburg in der Max-Schmeling-Halle zum Bundesliga-Spitzenspiel.