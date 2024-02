Berlin - Die Berlin Volleys haben in der Volleyball-Bundesliga ihren zehnten Dreisatzsieg in dieser Saison geholt. Am 17. Spieltag der Hauptrunde deklassierte der deutsche Meister und amtierende Pokalsieger den Tabellenvorletzten TSV Haching München dank einer konzentrierten Leistung mit 3:0 (25:15, 25:8, 25:11). Mittelblocker Saso Stalekar beendete vor 3521 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle am Samstag gleich mit dem ersten Matchball das weitgehend einseitige Spiel.

Im Hinblick auf das Champions-League-Rückspiel bei Tours VB am Donnerstag, in dem es um den Einzug ins Viertelfinale geht, schonte Volleys-Trainer Joel Banks seine Stammspieler. Aber auch mit der zweiten Reihe dominierten die Berliner das Geschehen eindeutig. Die Angriffe von Robert Täht, Daniel Malescha und Cody Kessel stellten die Abwehr der Bayern fortdauernd vor erhebliche Probleme.

Die Überlegenheit des Bundesliga-Spitzenreiters wurde besonders im zweiten Satz offensichtlich. Beim Aufschlag des US-Amerikaners Kessel zog die Mannschaft gegen einen völlig überforderten Kontrahenten mit einer 13:0-Punkte-Serie von 2:1 auf 15:1 davon. Am Ende konnten sich die Volleys mit 25:8 über den bisher höchsten Satzgewinn in dieser Saison freuen.

Im dritten Durchgang erhöhten die Gastgeber ihre Angriffsquote noch mal von zuvor 61 auf stattliche 65 Prozent. Der Gegner aus Bayern hatte diesem Druck mit einem eigenen Offensivanteil von 23 Prozent wenig entgegenzusetzen.