Berlin - Der Ärger über die erste Saisonniederlage in der Volleyball-Bundesliga hielt sich bei den Berlin Volleys in Grenzen. „In meinen Augen ändert das an der Situation in der Tabelle nicht allzu viel“, sagte Trainer Joel Banks nach dem 0:3 (27:29, 23:25, 23:25) bei den Grizzlys Giesen am Mittwoch. Alle drei Sätze endeten mit nur zwei Punkten Differenz. Für Banks ein ermutigendes Zeichen, denn „da fehlten dann nur Kleinigkeiten“.

Die Tabellenlage erfordert vom deutschen Meister allerdings ab sofort höchste Achtsamkeit. Giesen ist durch den Sieg als Zweiter zwar noch fünf Punkte vom Spitzenreiter aus Berlin entfernt. Aber die Niedersachsen haben auch noch ein Spiel weniger ausgetragen.

Banks bleibt davon unbeeindruckt. „Wir sind bis jetzt in jedes Spiel reingegangen, um zu gewinnen. Das werden wir auch weiterhin tun“, verspricht der 48-Jährige. Schon am Freitag (20.00 Uhr) ist seine Mannschaft beim VC Bitterfeld-Wolfen gefordert. Die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt ist als Tabellensiebter derzeit bester der vier Aufsteiger. „Wir müssen uns aufrappeln und ganz schnell erholen, um dort erfolgreich zu sein“, meinte Banks. Erst am Spieltag treten die BR Volleys die knapp 150 Kilometer lange Busfahrt nach Bitterfeld an.

Sieben Partien stehen für die Berliner in der Bundesliga-Hauptrunde noch aus. Nach Bitterfeld geht es gegen den Vorletzten Haching München sowie die anderen drei Aufsteiger. Da dürfte die Tabellenführung kaum in Gefahr geraten. Doch vor dem Start in die Play-offs warten auf das Team daheim mit der SVG Lüneburg und in Düren zwei schwere Brocken.