Zwei Wochen nach dem Pokal-Viertelfinale stehen sich die BR Volleys und Lüneburg in der Liga gegenüber. Diesmal lassen die Gastgeber keinen Satzgewinn der Gäste zu.

Berlin - Der deutsche Volleyball-Rekordmeister BR Volleys hat seine Tabellenführung in der Bundesliga weiter ausgebaut. Im Spitzenspiel gegen die SVG Lüneburg kam die Mannschaft von Trainer Joel Banks zu einem sicheren 3:0-Erfolg (25:18, 25:18, 25:20). Vier Tage nach der ersten Saisonniederlage im 18. Pflichtspiel in der Champions League feierten die Hausherren in der Max-Schmeling-Halle den elften Sieg im elften Spiel der Meisterschaft.

Die Volleys agierten sehr effektiv und lagen zu Beginn beim 7:3 mit vier Punkten vorn. Doch die Niedersachsen hielten gut mit und ließen erst beim Spielstand von 15:18 die Volleys ziehen.

Volleys in drei Sätzen stets souverän

Wie vor zwei Wochen beim 3:1-Sieg im Pokal-Viertelfinale war Lüneburg auch in der Liga ein harter Gegner, der im zweiten Satz mit 9:8 in Führung ging. Doch mit einem Zwischenspurt legte Berlin beim 13:10 die Basis für den zweiten Satzgewinn.

Im dritten Durchgang ließen sich die Volleys auch nicht durch einen 0:3-Rückstand beirren und kamen schnell zu einer 4:3-Führung. Lüneburg konnte zwar immer wieder ausgleichen und hielt lange mit, doch die Volleys ließen keinen Satzgewinn der Gäste zu.